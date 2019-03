’Allison Mack werkt aan deal in sektezaak’

NXIVM profileerde zich als zelfhulpgroep, maar bleek volgens de aanklagers in de praktijk een sekte. Vrouwen werden onder valse voorwendselen binnengehaald en gedwongen om seks te hebben met de leider van de club, Keith Raniere. De Smallville-actrice wordt ervan verdacht een centrale rol te hebben gehad in NXIVM. Mack is mensenhandel ten bate van prostitutie en dwangarbeid ten laste gelegd.

De 36-jarige verklaarde maandag daar niet schuldig aan te zijn. Raniere, die sinds vorige week ook aangeklaagd wordt voor kindermisbruik, zegt ook onschuldig te zijn. Een ander kopstuk van de sekte, Nancy Salzman, bekende vorige week bewijsmateriaal dat tegen NXIVM gebruikt kon worden, te hebben vernietigd. Ook gaf ze toe de e-mail gehackt te hebben van mensen en organisaties die de sekte als vijand beschouwde.