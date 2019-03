Musical Frozen in 2020 in Londen

De musical is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 2013 over de prinsessenzusjes Elsa en Anna. De Britse productie zal echter niet volledig hetzelfde zijn als de Amerikaanse. „We willen niet zomaar een kopie van de productie maken. We willen dat die zich ontwikkelt en actueel is op het moment dat hij bekeken wordt”, zegt regisseur Michael Grandage.

Frozen de musical ging begin vorig jaar in première in New York en werd overwegend positief ontvangen. De show zal nog tot komende zomer te zien zijn op Broadway en reist vervolgens tot en met januari 2021 langs verschillende Amerikaanse theaters. Of de productie ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

De Oscar-winnende film is de meest succesvolle animatiefilm ooit en bracht tot nu toe 1,2 miljard dollar op. Het vervolg Frozen II is vanaf 20 november te zien in de bioscoop.