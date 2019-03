NPO Radio 2 laatste maanden meest beluisterd

Wel is het aantal luisteraars flink gedaald ten opzichte van december en januari. Toen scoorde NPO Radio 2, dankzij de populaire Top 2000, een marktaandeel van 17,7 procent. Ook vorig jaar werd de radiozender in januari en februari het meest beluisterd.

Radio 538 is met een marktaandeel van 10,5 procent als tweede zender het meest beluisterd. Radio 10 sluit de top drie af met een marktaandeel van 9,8 procent. Sky Radio stond in december en januari nog op de tweede plek van populairste zenders, maar is nu gezakt naar de vijfde plek. Dat is niet verrassend, aangezien de zender jaarlijks veel luisteraars weet te boeien met kerst.