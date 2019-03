Kijkers stemmen massaal af op nieuws aanslag

Veruit de meeste mensen (ruim drie miljoen mensen) stemden af op het NOS Journaal van 20.00 uur. De extra uitzending van het NOS Journaal was met ruim 2,4 miljoen kijkers het tweede best bekeken programma van de dag. EenVandaag stond op de derde plek in de top met 2,3 miljoen kijkers.

De Wereld Draait Door en Radar sloten de top 5 af met respectievelijk 1,9 en 1,4 miljoen kijkers.

Ook de nieuwsuitzendingen op andere zenders werden goed bekeken. Het RTL Nieuws van 19.30 uur trok 1,3 miljoen kijkers en op Hart van Nederland stemden 907.000 mensen af. Ook Pauw en Jinek: De Verkiezingen werd met bijna 1,3 miljoen kijkers beter bekeken.

Verder stonden van de programma’s die niet over nieuws of actualiteiten gingen, Eindelijk Thuis (1,1 miljoen) over geadopteerden die met hun adoptie-ouders hun geboorteland bezoeken, Het Mooiste Meisje van de Klas (1,1 miljoen) en Kopen zonder Kijken (951.000) in de top tien.