Hoop voor Bibian Mentel: ’Gevoel in benen komt weer langzaam terug’

Op Facebook deelt hij het positieve bericht met een filmpje waarin te zien is hoe hij achter de ambulance aanrijdt. „Daar gaat ze. Na twee weken ziekenhuis, twee zware operaties, 288 angstige uren is er weer hoop en rijden we richting het revalidatiecentrum waar Bibian de komende weken hard zal gaan werken aan haar herstel.”

Edwin deelt ook het blijde nieuws dat Bibian weer langzaamaan gevoel in haar benen krijgt. „Na het nieuws dat ze donderdagochtend 7 maart wakker werd zonder gevoel in haar benen zijn we blij te kunnen vertellen dat na de operatie van afgelopen vrijdag het gevoel in beide benen weer langzaam aan het terugkomen is! Op dit moment is er ongeveer 5 à 10% herstel.” Of het herstel volledig zal zijn en hoe lang dat zal gaan duren, kan niemand voorspellen. „Maar Bibian kennende zal ze ook dit keer weer iedereen doen verbazen.”

Spee, ook directeur van de Mentelity Foundation, die evenementen organiseert voor mensen met ’een lichamelijke uitdaging’ waarbij de lat hoog ligt, bedankt iedereen voor alle steun en berichtjes en ’de Topsport Community en HAEVN voor de prachtige hommage aan Bibian gisteravond in het Luxor theater’. Zelf gaat hij op 30 maart twaalf uur achter elkaar racen om geld op te halen voor hun stichting.

