Chantal Janzen wil afspraak RTL nakomen

„Nee, ik ben gelukkig bij RTL. Voordat het vertrek van Linda, Wendy en Gordon speelde, had ik al een afspraak met RTL gemaakt voor een bepaalde periode. Geld is niet mijn belangrijkste motivatie. Ik heb een mooi pakket en ik verdien genoeg”, zegt ze in Veronica Magazine.

Dat ze blijft heeft niets te maken met het feit dat ze niet voor haar voormalige schoonvader John de Mol aan de slag zou willen gaan. „Mijn contact met John is goed, close zelfs, maar als je een afspraak maakt, moet je die gewoon nakomen. Ook al biedt iemand jou weet-ik-veel”, legt Chantal uit. „Daarbij ben ik heel blij bij RTL, dus ik blijf er met alle plezier.”

Plezier haalt de presentatrice uit haar nieuwe programma Chantal komt werken, dat ze ook produceert. „Het is heerlijk om mijn eigen team te hebben. Het is het eerste programma dat ik helemaal zelf draai”, vertelt ze. „We kunnen ons geen luxe veroorloven, nu in elk geval nog niet. Er is geen fancy catering, desnoods nemen we zelf onze broodjes mee. Dat maakt ook niet uit. Hoe gaaf is het om zelf iets te maken.”

In de toekomst zou Chantal vaker in de rol van producent willen kruipen. „Het is wel mijn intentie. Ik ben altijd al bezig geweest met mensen op de juiste plek te krijgen: Dat is leuk voor die en die”, legt ze uit. „Ik hou ervan anderen de ruimte te bieden. Als mensen dat niet bij mij hadden gedaan, was ik ook minder ver gekomen. Ik ben veertig en het zou sneu zijn als ik alles zelf zou moeten blijven doen. Je hebt er niets aan om iemand die hoger op die ladder komt daar vanaf te schoppen.”