Manager Yolanthe: 'Het kan alle kanten op'

Begin maart was daar dat statement: „Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop.” Maar of het nu écht op een scheiding uitloopt, dat weet manager Xenia Kasper ook niet. „Ik heb nooit het woord scheiding in de mond genomen. Wat anderen er nu weer van maken, is hun zaak en zeker niet de mijne.”, zo laat ze aan het AD weten.

Hoe hun relatie er dan uit gaat zien, daar wil Kasper niets over zeggen. „Het is mijn zaak ook niet.”

Wesley en Yolanthe gaven elkaar in 2010 het jawoord in Italië. Vijf jaar later kregen ze een zoontje samen, Xess Xava.