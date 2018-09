1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte

GERARD JOLING was gisteravond bij nader inzien niet welkom in de eerste show van HUMBERTO TAN die, na zijn eenzame vakantie op Mykonos, weer terug is van weggeweest. De reden: Gerard was afgelopen vrijdag voor de derde keer de ’slotact’ bij de hilarische seizoensafsluiter van Jinek.