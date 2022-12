Derde seizoen B&B Vol Liefde volgend jaar zomer te zien

In de komende reeks gaan elf Nederlandse bed and breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde. Kandidaten zullen bij hen gaan logeren om zo te ontdekken of er een romantische klik is.

De deelnemers hebben zich voorgesteld in de aflevering B&B Vol Liefde - De Aftrap, die donderdagavond te zien was. De reeks wordt wederom gepresenteerd door Art Rooijakkers.