Filmmaker gelooft beschuldigingen tegen Michael Jackson

Rudi Dolezal laat aan Page Six weten dat hij na het zien van de documentaire ’bijna elk woord gelooft’ van de beweringen van Wade Robson en James Safechuck. „Het is briljant gemaakt.”

De Oostenrijkse producer van videoclips en documentaires over artiesten, zegt dat hij begrijpt waarom de twee vermeende slachtoffers hun getuigenis hebben veranderd; eerder claimden zij, zelfs onder ede, nooit misbruikt te zijn door Michael Jackson. Dolezal vermoedt dat zij bang waren voor de fanatieke fans van de King of Pop, die hen zouden kunnen aanvallen en hen konden uitmaken voor geldgraaiende leugenaars - precies wat er nu gebeurt. „Niemand zou Michael kunnen stoppen. Het is moeilijk om te geloven dat een icoon een schurk is.”

De producer ontmoette de zanger voor het eerst toen hij in 1992 de Dangerous-tour filmde in München. Hij was geschokt toen hij vernam hoe Joe Jackson zijn zoon leerde om snellere danspasjes te maken. „Hij zette de toen vierjarige Michael blootsvoets op een hete kookplaat. Hij vertelde het zonder enige spijt. Ik voelde heel erg medelijden met Michael.”

Plastic neus

Volgens hem ging het daarom ook mis met de extreme plastische chirurgie die Michael liet verrichten. „Hij realiseerde zich dat hij op zijn vader ging lijken. Hij haatte hem.” Dolezal weet ook te vertellen dat Michael Jackson alleen gefilmd wilde worden op de dagen dat hi optred. Toen de regisseur vroeg waarom het niet op andere dagen kon, werd hem verteld: „Op die dagen heeft hij geen neus.” Er zou zoveel kraakbeen uit zijn neus verwijderd zijn, dat zijn neus was ingestort, volgens Dolezal. „Hij had een plastic neus nodig. Het kostte uren om die op te zetten met plamuur en make-up.”

Michael noemt hij ’een roofdier’. „Als zijn reputatie is vernietigd door de beschuldigingen, is dat zijn eigen verantwoordelijkheid.” Zelf maakte de muziekfilmregisseur in 2009 een tv-film over en met Michael Jackson, waarin de artiest wordt geroemd als held maar waarin ook zijn gevecht met zijn innerlijke demonen aan bod komt. Eerder maakte hij documentaires over Queen, David Bowie en The Rolling Stones.