Disney toont volledige trailer Toy Story 4

In de trailer is de nieuwe publieksfavoriet Forky, een spork met opgeplakte googly-eyes, te zien. Het figuurtje is niet blij met zijn leven als speelgoed en gaat daarom op avontuur. Woody gaat hem achterna en probeert hem terug naar huis te halen.

Ook is schapenhoudster Bo-Peep weer terug. Het vriendinnetje van sheriff Woody was ook te zien in de eerste twee Toy Story-films, maar ontbrak in deel drie.

Toy Story 4 gaat 26 juni in première.