Riverdale-maker overweegt beste manier om Luke Perry te eren

Volgens hem zijn er plannen voor een herdenking op tv, om op die manier stil te staan bij het overlijden van de 52-jarige Luke Perry, die in de serie het personage van Fred Andrews vertolkte. Perry overleed na een hartstilstand.

„We zijn allemaal denk ik nog steeds in shock en zijn nog steeds aan het verwerken en rouwen. We weten dat we het op een of andere manier moeten aanstippen in de serie, maar we geven onszelf wat tijd en ruimte voordat we gaan nadenken over hoe we dat het beste kunnen doen.”