Silvia van Barneveld: 'Mijn leven zit op dit moment in zwaar weer'

Vorige week maakten Silvia en Raymond bekend na een huwelijk van bijna vijfentwintig jaar uit elkaar te gaan. Kort daarna werd duidelijk dat de darter alweer een nieuwe vrouw in zijn leven heeft. The Sun plaatste beelden waarop te zien is dat Barney de vrouw zoent. „Jullie medeleven is overweldigend na het nieuws dat afgelopen week naar buiten is gekomen. Na alles wat me is overkomen doet mij dat echt goed”, zo vertelt Silvia. „Ik krijg veel steun van mijn kinderen en kleinkinderen. Deze doen mij even de pijn vergeten en daar kan ik nu op dit moment op teren.”

Ondanks de moeilijke tijd waar ze nu doorheen gaat, heeft Silvia goede hoop dat ze zich over een tijdje weer beter voelt. „Mijn leven zit op dit moment in zwaar weer, maar ik weet dat er na de storm ook weer zonneschijn komt en daar leef ik naar toe!”

Naast de scheiding kampt Silvia ook nog steeds met de naweeën van de overval in hun huis in Den Haag. Zij was op dat moment alleen thuis en kreeg klappen van de overvallers. De mannen hebben tot twee jaar gevangenisstraf gekregen.