Albert Heijn beraadt zich op Michael Jackson

„Het is een kleine moeite om een nummer uit een playlist te halen. Of we dat gaan doen, bespreken we. Muziek in onze winkels moet niet aanstootgevend zijn”, aldus de woordvoerder. „Klanten hebben overigens nooit geklaagd over nummers van Michael Jackson.”

Naar aanleiding van de ophef rond de documentaire, waarin Jackson wordt beschuldigd van misbruik, besloten verschillende radiozenders in Canada en Nieuw-Zeeland zijn muziek niet langer te draaien. In Nederland zijn de hits van het popicoon niet langer op de regionale zender NH te horen.

Ook kunstwerken van Jackson werden verwijderd naar aanleiding van Leaving Neverland, zo haalden onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken standbeelden weg. Madame Tussauds in Amsterdam en het filiaal van McDonald’s in Best beraden zich ook op het verwijderen van standbeelden.