James Corden presenteert weer Tony Awards

De Britse talkshowhost, die de prijzenregen ook in 2016 aan elkaar praatte, kijkt uit naar de show. „Ik ben razend enthousiast dat ik de Tony Awards mag presenteren. De Broadway-gemeenschap ligt mij na aan het hart en ik ben meer dan trots dat ik deel mag uitmaken van deze extreem bijzondere avond.”

Voor de Tony Awards is Corden als presentator een logische keuze. „James is de ultieme gastheer om een avond van livetelevisie waarbij theater wordt gevierd te leiden”, zegt een woordvoerder van CBS, de zender die de awardshow uitzendt. „Hij is een ontzettend charmante host, briljant artiest en gewaagd op het toneel - met James kan er van alles gebeuren, en dat doet het ook vast.”

Corden, die ook acteert, won zelf ooit ook een Tony Award. Hij ging in 2012 naar huis met de prijs voor beste acteur voor zijn rol in One Man, Two Guvnors.