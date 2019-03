Duncan Laurence voor het eerst in Tel Aviv

Via Instagram Stories deelt Duncan een impressie van zijn eerste dag in Israël. „De stad is prachtig”, laat hij weten bij beelden waarin hij door Tel Aviv struint. Op het officiële Twitteraccount van Tel Aviv wordt Duncan hartelijk welkom geheten.

Duncan komt op 16 mei uit in de tweede halve finale. Zijn lied Arcade wordt door de bookmakers nog steeds als het meest kansrijk ingeschat. Rusland en Zweden volgen op ruime afstand op de tweede en derde plaats.