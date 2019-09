Oliver Kahn, die binnenkort in het bestuur van FC Bayern plaatsneemt, verdient zijn geld na zijn profcarrière als keeper, vooral met reclames. Zo kennen vele Duitsers hem als gezicht van wedkantoor Tipico. Maar tijdens een afspraak daar, had hij lijfwachten bij zich, die op een heel andere manier bekend staan. En dat is niet positief, zo vinden Duitse media.