Catherine wordt beschermvrouw van vondelingenmuseum

Catherine bekeek er de tentoonstelling Bedrooms of Londen, een verzameling foto’s die de levensomstandigheden van achtergestelde kinderen in Londen laat zien. Catherine bezocht het museum ook in 2017 bij de start van het programma om jongeren de vaardigheden bij te brengen om workshops in het museum te geven. Dinsdag spreekt Catherine de jongeren die zijn geslaagd voor de cursus.

De hertogin is geïnteresseerd in kunst, maar ook in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen. Als beschermvrouw kan ze laten zien dat kunst en creativiteit van positieve invloed zijn op het emotionele welzijn. „Haar steun is een grote stimulans van ons werk om de levens van kwetsbare jongeren te transformeren door kunst”, zegt museumdirecteur Caro Howell.

Het vondelingenmuseum behandelt de geschiedenis van het in 1793 opgerichte Foundling Hospital, de eerste liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk. Het museum bezit ook een kunstcollectie. Het museum werkt met hedendaagse kunstenaars, schrijvers en musici om leerprogramma’s te ontwikkelen voor jongeren.