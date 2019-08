Dukes of Hazzard-ster moet boeten voor 5 jaar durende scheiding

Volgens TMZ laat de rechter John boeten voor zijn opstelling tijdens de echtscheidingsprocedure. De Dukes of Hazzard-acteur heeft in de afgelopen jaren bovendien één van hun pensioenspaarrekeningen leeggetrokken en daarom kent de rechter Elvira een andere pensioenspaarrekening van 60.000 dollar toe. Ook krijgt zij een deel van zijn pensioen dat hij opstrijkt voor het Screen Actors Guild.

Ook het feit dat John Schneider één van zijn villa’s in Louisiana heeft verkocht zonder de opbrengst daarvan met Elvira te delen, zet de rechter hem nu betaald. Elvira krijgt nu het volledige eigendom over hun woning in Californië, ter waarde van 600.000 dollar. Daar bovenop krijgt zij maandelijks 25.000 dollar aan alimentatie van hem, zo besloot de rechter.

Volgens TMZ zou Elvira in december 2014 de echtscheidingspapieren al hebben ingediend. John kreeg al eens drie dagen gevangenisstraf omdat hij de tijdelijk opgelegde alimentatie toen niet betaalde. Daar kwam hij echter vanaf vanwege de overbevolkte gevangenissen in de VS> Hij is ondertussen informeel ’getrouwd’ met zijn vriendin Alicia Allain, tijdens een ceremonie met vrienden. Nu de scheiding officieel is, kan hij ook legaal met haar trouwen.