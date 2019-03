De TV Kantine viert 10-jarig jubileum

Het jubileumseizoen start op zaterdag 30 maart en opent met een terugblik op 10 jaar De TV Kantine. Bekende Nederlanders die het afgelopen decennium veelvuldig gepersifleerd zijn door het tweetal, geven acte de présence.

Naast terugblikken is het vooral tijd voor een reeks nieuwe persiflages. Zo kruipt Chantal Janzen in de huid van Mariska Bauer en vormt zij samen met Carlo Boszhard het tv-duo uit Fijnaart: Frans & Mariska Bauer in China. Elise Schaap wordt omgetoverd tot internetfenomeen Famke Louise en Paul de Leeuw kruipt in de huid van Heel Holland Bakt- jurylid Robert van Beckhoven. Ook Ilse Warringa ondergaat een transformatie, zij bezoekt De TV Kantine als schrijfster Heleen van Royen.

Carlo en Irene vertolken zelf de rol van onder andere Twan Huys, Nikkie de Jager, de Van Rossums, Angela de Jong, Femke Halsema, Albert Verlinde, Janny van der Heijden, André van Duin en Louisa & Rowan. Ook spelen onder meer Kaj Gorgels, Nienke Plas, Robert ten Brink, Buddy Vedder, Esmee van Kampen, Maarten Heijmans, Ron Boszhard en Marit van Bohemen een gastrol.