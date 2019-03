Gerard Joling tekent exclusief contract bij RTL

„Een geweldige eer de komende jaren voor RTL aan de slag te gaan, ik werk al lang met veel plezier met ze samen. RTL stelt me prachtige programma’s in het vooruitzicht, maar The Masked Singer heeft voor mij de doorslag gegeven. Een mooi contract met mooie plannen voor de toekomst”, reageert Gerard.

Ook de CEO van RTL, Sven Sauvé, is blij met de samenwerking. „Met zijn oprechte interesse in mensen krijgt hij altijd de echte verhalen boven tafel. De man heeft bovendien de meest aanstekelijke lach van Nederland. We geven zijn humor en ontwapenende persoonlijkheid de komende jaren graag alle ruimte bij RTL.”

Gerard was in 1995 voor het eerst bij RTL te zien als presentator van het programma Karaoke op 4. Sindsdien heeft hij bijgedragen aan veel succesvolle formats bij RTL, zoals de serie reallifesoaps van Geer & Goor. Ook was hij als vaste gast ruim 80 keer te zien bij Carlo en Irene in Life 4 You. Nu, bijna 25 jaar na zijn eerste presentatieklus bij RTL, tekent hij een exclusief contract voor twee jaar.

The Masked Singer

Joling is één van de juryleden in The Masked Singer dat vanaf september te zien is bij RTL4. Het van origine Koreaanse tv-format is een enorme hit op de Amerikaanse zender FOX. In het programma gaat Joling samen met zijn mede-juryleden en het publiek op zoek naar de identiteit van de bekende personen die vermomd optreden in de studio. De overige juryleden maakt RTL later bekend.