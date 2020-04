Drake over nieuw album: muzikaalst wat ik ooit heb gedaan

„Ik werk al behoorlijk lang aan het album”, aldus Drake, die uitgelaten is over zijn werk. De zelfisolatie van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat het nog beter is geworden. Omdat er nu geen afleidingen zijn, heeft de Canadese artiest al zijn aandacht op de plaat gestort. „Ik ben al lange tijd niet zo enthousiast geweest over een album.”

Drake liet nog niets los over details behalve dan dat alles „fris en gloednieuw” is. „En het is waarschijnlijk het muzikaalst wat ik gedaan heb.”