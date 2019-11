Youp van ’t Hek staat weer op het podium

De 65-jarige cabaretier werd vrijdag niet goed tijdens een optreden in het Oude Luxor en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn show op zaterdag in hetzelfde theater werd afgeblazen. De voorstellingen worden op 5 en 6 januari ingehaald.

Volgens de manager van Youp is de cabaretier maandag weer gezond verklaard. Hij spreekt van ’medisch malheur’, maar wil in verband met de privacy van Youp geen details geven. „Er was in ieder geval niets met zijn hart en ook had hij geen TIA (tijdelijke afsluiting van bloedtoevoer in de hersenen) of iets dergelijks”, aldus de zegsman.

De cabaretier werd eerder al onwel op het podium. Eind 2015 moest Youp een zware hartoperatie ondergaan nadat hij meermaals niet goed was geworden tijdens een voorstelling. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.