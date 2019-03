Youp van ’t Hek kijkt niet graag naar zichzelf

In gesprek met Veronica Magazine vertelt de cabaretier: „Het zou iets weghebben van iemand die uit eten gaat en de hele avond over zijn eigen succes gaat zitten kakelen. Daar ben ik allergisch voor. Ik lul liever over Ajax en andere normale dingen in het leven.”

Youp denkt dan ook dit bijdraagt aan het feit dat hij al zolang in het vak zit. „Ik sta dicht bij de mensen. En ik maak cabaret vanuit mezelf. Zoals ik vroeger op het podium vertelde dat mijn kinderen een knäckebrödje in de videorecorder hadden gepropt, vertel ik nu dat ik bijna op apegapen lag en een hartoperatie nodig had en dat ik 65 ben geworden”, legt hij uit. „Ik wil wat kwijt over de wereld, maar wil ook dat mensen zich in mijn verhalen herkennen. En ze keihard laten lachen.”

„Ik denk dat ik doorga omdat ik het hartstikke leuk vind en het publiek dat ook vindt. Ik speel mijn huidige voorstelling nog tot februari, ben uitgenodigd door de Vara om over de oudejaarsconference van 2020 te komen praten en overweeg een toertje te doen langs theaters die ik het mooist vind.”

Toch stippelt de cabaretier zijn carrière niet helemaal uit. „Een paar jaar geleden overleed mijn broertje ineens; het kan zomaar afgelopen zijn.”