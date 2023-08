Pamela Anderson kiest voor make-uploos bestaan

Andersons visagist Alexis Vogel overleed in 2019 aan de gevolgen van borstkanker en dat was een van de redenen om zich niet meer zo vaak op te (laten) maken, zegt de actrice. „Zij was de beste. Sindsdien, zonder Alexis, heb ik het gevoel dat het beter voor mij is om geen make-up te dragen”, vindt Anderson.

De Baywatch-actrice noemt haar nieuwe look „bevrijdend, leuk en ook een klein beetje rebels.”

Naar eigen zeggen beweegt Anderson zich met haar natuurlijke look ook tegen de stroom van de meute in waarin veel mensen volgens haar „zwaar opgemaakt” door het leven gaan. „Ik vind dat we er allemaal een beetje gek uitzien naarmate we ouder worden. Als ik in de spiegel kijk, moet ik ook een beetje om mezelf lachen”, bekent de Canadese. „Dan denk ik: ’wow, is dit echt wat er met mij gebeurt?’ Het is een avontuur.”