Tjindjara en Nigel Brown in Aida-concert

Eerder werd al bekend dat Willemijn Verkaik en Freek Bartels de hoofdrollen van Amneris en Radames gaan vertolken. Tony Neef gaat de rol van Zoser spelen. Later wordt bekend wie Aida wordt.

Tjindjara is vooral bekend als deelnemer aan The Voice of Holland, maar zij was eerder ook al te zien in Dreamgirls, The Bodyguard en de Symphonica in Rosso-concerten van Lionel Ritchie. Nigel deed mee aan Idols en The Voice. Momenteel speelt hij in het ensemble van de succesvolle musical The Lion King en is hij daar de understudy van Simba.

Op het terrein van het Autotron bij Den Bosch is deze zomer Aida in Concert te zien, met nummers uit de gelijknamige hitmusical van Elton John. De show is tussen 20 en 30 juni zes keer te zien.