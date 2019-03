Opvallend succes voor Duitse oorlogsfilm

Voor een Duitstalige film is dit een opvallend groot aantal bezoekers. Het gebeurt niet vaak dat een filmproductie van onze oosterburen zoveel publiek trekt in de vaderlandse theaters.

Het drama vertelt over Kurt (Tom Schilling) die opgroeit in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als hij op de kunstacademie Elisabeth (Paula Beer) ontmoet, worden ze op slag verliefd. Elisabeths vader, professor Seeband (Sebastian Koch), is niet onder de indruk van Kurt en is hem liever kwijt dan rijk. De levens van de twee mannen blijken echter met elkaar verbonden door gebeurtenissen uit het verleden.

Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, bekend van het Oscarwinnende Das Leben der Anderen, tekende voor de regie van Werk ohne Autor. De film was genomineerd voor een Golden Globe en had twee Oscarnominaties.

De best bezochte Duitse bioscoopfilm van de afgelopen veertig jaar, was Hitler-epos Der Untergang. Deze trok in 2004 meer dan 300.000 mensen naar de bioscopen in Nederland.