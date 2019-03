Samantha de Jong twerkt erop los

„Aan de schoonmaak!” schrijft Samantha bij de video waarin ze op haar eettafel staat te dansen. Met de poetshoek in haar danst twerkt ze erop los. Zelfs als ze bijna achterover valt, gaat ze vrolijk door met poetsen. Het is maar de vraag hoe schoon haar tafel daadwerkelijk wordt van dit klusje, maar ze heeft het in ieder geval naar haar zin.

Eerder deze maand werd bekend dat er mogelijk weer een nieuwe liefde in het leven van Samantha is. Officieel hebben de blondine en Maron MC Hill nog niets bevestigd samen te zijn, maar de beelden op sociale media spreken boekdelen.