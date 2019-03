Jerry Lee Lewis annuleert optredens na beroerte

Een woordvoerder van de muzikant liet eerder deze maand weten dat de zanger er erg naar uit keek weer muziek te maken en op te treden, maar dat zit er voorlopig niet in. People meldt dat Jerry Lee Lewis naar verwachting volledig zal herstellen met behulp van een intensief revalidatieprogramma. „Voor zover ik nu kan oordelen, gaat hij de goede kant op”, verklaart zijn neuroloog.

Lewis is een van de pioniers van de rock 'n roll en en kreeg daarom in 1986 als een van de allereerste artiesten een plaatsje in de Rock ’n Roll Hall of Fame. Hij brak in 1957 door met de hit Whole lotta shakin' goin' on. In datzelfde jaar bracht hij Great balls of fire uit.