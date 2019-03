Samantha schrijft emoties van zich af

„Lieverdjes ook al ben ik niet perfect, maar mijn hart voor jullie zit op de juiste plek! Onvoorwaardelijk liefde die jullie twee mij geven. Weet dat ik zielsveel van jullie hou en heel veel om jullie geef. Zal blij zijn om weer samen te zijn voor de rest van ons leven. Met heel veel liefde en zonder pijn, mama zal er altijd voor jullie zijn”, luiden de emotionele woorden van Samantha.

De rechter besloot in augustus 2018 dat haar ex Michael de tijdelijke voogdij over hun kinderen, Angelina (6) en Milano (4), zou krijgen. Eind oktober werd deze beslissing verlengd voor nog minstens een half jaar.

Bekijk ook: Samantha de Jong twerkt erop los