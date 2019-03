John David Washington in film Dunkirk-regisseur

Om welke rol het gaat, is nog niet bekend. Het nieuwe project van Nolan is, zoals vaker bij films van de Britse regisseur, door mysteries omgeven. Eerder meldden Amerikaanse media dat het om een romantische thriller zou gaan. Maar dit wordt door bronnen aan Variety ontkend. Volgens Nolan wordt het een „unieke kijkervaring.”

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema doet in elk geval weer mee aan het project. Van Hoytema draaide eerder met Nolan het oorlogsepos Dunkirk en de sf-film Interstellar.

De opnames moeten in juni van start gaan. Het is niet duidelijk waar de film gedraaid gaat worden; voor Dunkirk deden de twee mannen, op advies van Van Hoytema, een aantal weken Nederland aan.

De nieuwe film zou in de zomer van 2020 in de bioscopen te zien moeten zijn. John David Washington, de 34-jarige zoon van Denzel Washington, brak vorig jaar door met zijn hoofdrol in BlackKklansman van regisseur Spike Lee. De zwarte komedie gaat over een donkere FBI-agent die infiltreert bij de Ku Klux Klan.