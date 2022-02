Bolland & Bolland vereeuwigd op Haagse muur

„Het is geweldig om op deze manier geëerd te worden in de stad waar we zoveel van houden en waar ik ook woon”, vertelde Rob, die in 2017 te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek is, eerder aan het ANP. „Ik kom hier letterlijk elke dag langs met mijn hond. Onze carrière is gebouwd op teksten: het is heel bijzonder dat juist dat de kern van dit eerbetoon vormt.”

Eerder werden Haagse artiesten als Harrie Jekkers en Kees van Kooten op deze manier geëerd. De acht regels op de muur aan de Veenkade komen niet uit een van hun grootste hits, zoals Rock me Amadeus of You’re in the Army Now, maar uit een hertaling van een Engels nummer, Misschien Huil Ik Niet Hard Genoeg. „Ik vind dat wel bijzonder, want al die megahits onthouden de mensen toch wel. Dit liedje zou anders over een paar jaar vermoedelijk vergeten zijn”, aldus Rob.

De hommage aan de broers Bolland is een initiatief van Henk Augustijn, de kunstenaar die verantwoordelijk is voor meerdere muurteksten in de stad. De plaquette is vrijdag onthuld door wethouder Robert van Asten (D66).