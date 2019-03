Gaat Cardi B. weer strippen?

Ook Riverdale’s Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles en Mercedes Ruehl zijn aan de cast toegevoegd. Hustlers is gebaseerd op een artikel van Jessica Pressler in New York magazine over een groep voormalige strippers die samenspannen om geld te stelen van hun „oude, rijke, vieze” klanten”.

Hoewel het nog niet bekend is welke rol Cardi B. in de film gaat spelen, gaat het vermoeden dat zij in de huid van een van de strippers zal kruipen. Voordat de rapper doorbrak in de muziekindustrie stripte zij zelf ook om rond te komen.

De opnames starten op 22 maart in New York.