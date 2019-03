Dronken ’fan’ slaat Tino Martin BLOEDNEUS

Volkszanger Tino Martin moet zich een hoedje zijn geschrokken toen hij het in een après-skibar aan de stok kreeg met een landgenoot, die hem vervolgens een doffe dreun op zijn neus verkocht. Ⓒ Albert den Iseger

Een werkvakantie in het Oostenrijkse Westendorf is voor hitzanger TINO MARTIN (35) begonnen met een matpartij en een bloedneus! De sneeuw moet daar in het populaire Brixental even rood zijn gekleurd, toen Tino in de drukbezochte après-skibar Karat een aanvaring kreeg met een aangeschoten vakantieganger...