Emotionele Robbie: ’Papa mag niet sterven!’

Samen met zijn vader zingt Robbie Williams Sweet Caroline, wat tot emotionele taferelen leidt. Ⓒ YouTube

Jarenlang leek ROBBIE WILLIAMS (45) het juist wel plezierig te vinden dat zijn doorbraak in Amerika nooit echt was gelukt en hij daar tenminste nog betrekkelijk rustig over straat kon. Maar nu zijn leven met vrouw AYDA en drie kinderen in rustiger vaarwater is terechtgekomen, wil hij met optredens in het Encore Theatre in Las Vegas kennelijk toch nog eens proberen ook in de USA een grote ster te worden.