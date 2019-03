’Plannen voor luizenmoeder-film’

Ebbinge gooide vorige maande de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat hij na de tweede reeks ophoudt met De luizenmoeder. „Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt.” Aangezien hij niet alleen Anton speelt, maar de serie ook samen met ’juf Ank’ Ilse Warringa schrijft, werd gespeculeerd dat er geen derde seizoen zou komen.

Dat blijkt echter nog geen gelopen race. „Wij weten eigenlijk van niks”, zegt Bianca Krijgsman (übervrijwilligster Nancy). „Hij heeft dat gezegd, maar ik denk dat als hij eerst iets anders doet, daarna misschien wel weer zin heeft.” Volgens de actrice is de drijvende kracht achter de serie, Warringa, er bovendien nog helemaal niet klaar mee. „Ilse zou volgens mij graag nog een film maken. En ik vind alles leuk met die mensen.”

Zelf is Krijgsman inhoudelijk niet betrokken bij de serie. „Helemaal niet, ik vind het heerlijk als ze zeggen: ’hier is je tekst, ga het maar doen.’ Dan hoef ik het zelf niet te verzinnen. Voor de voorstellingen van Plien & Bianca moeten we alles al zelf bedenken en daar word je af en toe helemaal gek van. Dan weet je op een gegeven moment niks meer. Bij De luizenmoeder ben ik heel makkelijk op de set, ik doe alles wat iedereen zegt. Ik ga ook niet in discussie, ik vind alles goed. Als ik maar te eten krijg”, zegt ze lachend.

Het leven van de actrice is aardig veranderd sinds zij miljoenen kijkers heeft. „Ik word best veel herkend. Mensen zijn gelukkig altijd heel enthousiast. Laatst had ik wel iemand, die ging in Amsterdam op afstand een foto van me proberen te maken. Dan denk ik: je kunt het ook gewoon vragen. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Ik zeg geen nee hoor. Ik vind het heel stom als collega’s daarover zeuren. Als je nou Marco Borsato bent kan ik me voorstellen dat je denkt: nu even niet. Maar ik ben natuurlijk maar een amateurbekende.”