Gwyneth Paltrow: drugs zijn niet mijn ding

„Ik rookte tot mijn 25e een pakje sigaretten per dag, heerlijk vond ik het. Maar drugs was ik minder mee bezig. Ik heb een keer een xtc-pil geslikt en daar werd ik heel emotioneel van, ik moest huilen. Het was zeker niet de ervaring van ’kom, laten we eens even flink gaan raven’. Ook heb ik een keertje teveel marihuana gerookt, waardoor ik ging hallucineren. Daar schrok ik erg van, drugs zijn kennelijk gewoon niet aan mij besteed”, aldus Gwyneth, die zei nooit paddo’s of acid te hebben geprobeerd.

Shepard vroeg de actrice of ze weleens onder invloed met iemand gezoend had, waarop het antwoord nee was. Volgens Shepard ’zijn er weinig dingen in het leven leuker dan lichamelijk contact met iemand hebben na het slikken van een pilletje’. Hierop reageerde Paltrow: „Hmm, nou misschien moet ik het dan nog maar eens een keertje proberen.”