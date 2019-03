Photoshop-blunder voor Kourtney Kardashian

Zo heeft de Kardashian-telg een bijzonder lang linkerbeen, een uitgerekte nek en lijkt ze een tepel op haar rechterarm te hebben. De tekst bij Kourtney’s foto luidt: „Houd net zoveel van jezelf als dat je van hen houdt.” Dit zorgt voor veel hoongelach in de comment-sectie.

„Meid, als jij echt van jezelf houdt moet je eens een goede editor in dienst nemen, want dit lijkt nergens op!” schrijft iemand. „WTF?! Wat is er met je been aan de hand? En is dat nou echt een tepel op je hand?” vraagt een ander. „Hahahaha, hoe langer ik naar deze foto kijk, hoe meer foute photoshops ik zie, dit is echt hilarisch!”

Kourtney postte de foto ter promotie voor haar nieuwe lifestylemerk Poosh, dat nog niet officieel gelanceerd is. Fans heeft het merk wel genoeg: maar liefst 2,4 miljoen mensen volgen het label op voorhand.