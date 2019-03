Ariana Grande roept fans op te gaan stemmen

Grande zette samen met de organisatie HeadCount het initiatief #ThankUNextGen op, om jongeren via muziek aan te sporen hun stem te laten gelden in de politiek. Wie in Amerika wil stemmen, dient zich te laten registeren. Fans kunnen dat bij haar concerten doen of zich inschrijven door middel van een tekstbericht sturen.

Ariana postte een aantal foto's op Instagram waarmee ze haar initiatief kenbaar maakte. Het leverde haar veel positieve reacties op van fans.