Desperate Housewives-actrice Nicollette Sheridan: studiefraude schandalig

„Laten we voorop stellen dat we de feiten niet kennen. Maar wat werkelijk schandalig is, is dat een bepaalde status, macht en geld het op deze manier moeilijk maken voor personen die minder fortuinlijk zijn. En dat klopt niet. Het systeem is al heel lang niet goed en er moeten toch manieren zijn om dat te verhelpen”, aldus Sheridan.

Nicollette, die 5 seizoenen te zien was als Edie Britt, noemde de naam van Huffman niet. Op de vraag of ze over de zaak gesproken had met de andere Desperate Housewives-actrices, antwoordde ze: „Aha, je bent alleen maar uit op geroddel. Nou, ik vind dat iedereen hierover zou moeten praten, want het is een groot probleem.”

