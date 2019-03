Realityserie URK! trekt zeshonderdduizend kijkers

In de zevendelige serie laten de gevolgde dorpelingen „een dorp zien met meerdere verrassende gezichten en verhalen”, zei SBS eerder. De show moet de vooroordelen over Urk aan de kaak stellen en vertelt de verhalen daarachter. Het voormalige eiland kwam onlangs nog in het nieuws nadat een ruzie bij een snackbar uitmondde in een vechtpartij. Vervolgens werden rellen aangekondigd, waarna de politie dagenlang extra alert was in het vissersdorp en de toegangswegen streng controleerde.

De meeste mensen (ruim 2,3 miljoen) stemden dinsdag af op het NOS Journaal van 20.00 uur. Het verkiezingsdebat op NPO 1 was het op één na populairste programma van de dag, daar keken ruim 1,5 miljoen mensen naar. De Wereld Draait Door completeert de top drie met ruim 1,4 miljoen kijkers.