Lucas & Steve naar Lakedance in Eindhoven

The Partysquad en Ruthless zijn aangetrokken voor de Winter Park stage. Brainpower en DIO zijn te verwachten op de Heimwee stage. Andere acts op de mainstage zijn Tujamo, Brooks, D.O.D, Tony Junior, Watermät en Jimmy Wilt.

Lakedance vindt tweemaal per jaar plaats: een editie in mei/juni en een tweede in augustus. Op vier stages worden uiteenlopende muziekstijlen gepresenteerd.