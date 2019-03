Indrukwekkende line-up Woodstock Festival

Onder andere Miley Cyrus, Jay-Z, Halsey en Chance The Rapper staan aangekondigd op de poster. Miley Cyrus laat weten er enorm veel zin in te hebben. „Het is de 50e editie van Woodstock en ik treed vrijdag op. Dat betekent dat ik de rest van het weekend lekker los kan gaan!!”

Het festival wordt op 16,17 en 18 augustus gehouden in Watkins Glen in de staat New York. Het thema is gelijkheid, inclusiviteit en een gedeelde duurzame toekomst. Naast een veelzijdigheid aan muziek zullen er ook meerdere organisaties aanwezig zijn die dit thema ondersteunen en mensen bewust willen maken.

De eerste Woodstock vond plaats in 1969 in Bethel, New York en geldt als een van de meest iconische evenementen in de geschiedenis van de Amerikaanse muziek en de hippiecultuur.