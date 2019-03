Koningin Magrethe en prins Frederik gaan graag samen op pad

Voor de kroonprins is het fijn zijn moeder te ondersteunen sinds haar echtgenoot Henrik, die vorig jaar februari overleed, haar niet meer kan bijstaan. „Het is een staatsbezoek dat de koningin anders alleen zou doen, mijn vader is er niet meer, en ik zie dat ik mijn moeder help en steun in dit geval.” Margrethe is blij met zijn hulp. „Hij doet iets meer dan ik en hij begint eerder, maar dat doet er niet toe”, zegt de koningin lachend, doelend op het feit dat haar wekker later gaat dan die van haar zoon.

Het is de eerste keer dat de twee samen op staatsbezoek zijn. Wel volgen ze een eigen programma waarbij enkele bezoeken overlappen. Zo ging Margrethe langs bij het Parque de la Memoria, het park aan de Rio de la Plata dat herinnert aan de slachtoffers van de bloedige militaire dictatuur in de jaren 1976-1983. Ook bracht ze een bezoek aan een begraafplaats en de opera. Frederik liet zich onder meer zien bij het energiebedrijf YPF. Samen woonden ze een galadiner bij.