Lange Frans: alles is precies zoals ik het wil

Samenwonen doet hij na ruim negen jaar inmiddels niet meer, maar dat vindt hij niet erg. „Samenwonen vind ik hartstikke leuk, maar ook echt een opgave.” Toch blijft de andere helft van zijn bed lang niet altijd leeg. „Er zijn heus wel vrouwen in mijn leven, maar dat betekent niet dat ik met een vrouw in één huis moet wonen”, zegt de ruim twee meter lange Frans terwijl hij zich hardop afvraagt wat er eigenlijk mis is met alleen wonen.

Ook al zijn Frans en Daniëlle al even uit elkaar, de vriendschap tussen hem en zijn ex is nog altijd hecht. „Ze is mijn beste vriend. Voor ons werkt het perfect dat we niet samenwonen en daardoor kunnen we samen ouders zijn, samen leuke dingen met de kinderen ondernemen en nog samen op vakantie gaan.”