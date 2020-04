Hierom schoor Justin Bieber snor af

„Hailey vond het helemaal niks en als ik mijn snor niet zou afscheren, mocht ik niet meer bij haar in bed slapen. Dus heb ik hem er maar vanaf gehaald”, aldus Justin, die in februari afscheid nam van zijn behaarde bovenlip.

Tijdens het Instagram Live-gesprek hadden Justin en Hailey het ook over hun huwelijk. Zo liet Bieber weten wat hij het mooiste vond aan getrouwd zijn met haar. „Het feit dat je zo begaan bent met andere mensen. Je zet anderen altijd op de eerste plek en kan heel goed naar mensen luisteren. Daarbij moedig je me aan om te doen waar ik ik goed in ben en waar ik van houd.”