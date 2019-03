Eric van Sauers: ’Ik maak zooitje van presentatie’

In de spelletjesshow, waar groot belang wordt gehecht aan feiten, zijn het Raoul Heertje en Lieven Scheire die gebeurtenissen uit de geschiedenis en wetenschap in chronologische volgorde moeten zetten. Heertje en Schreire worden in iedere aflevering bijgestaan door een speciale gast. De ene keer is het een natuurkundige die astronaut wil worden, de andere keer komt een restaurantcriticus zijn kennis delen met verhalen over de behandelde onderwerpen.

Het is aan Eric van Sauers om zijn spelshow in goede banen te leiden. „Ik heb mij er eigenlijk in laten lullen”, vertelt Van Sauers lachend over zijn nieuwe rol als presentator. „We hadden geen presentator, dus ik dacht dan doe ik het zelf wel even.” Omdat hij van alle betrokkenen hele positieve reacties kreeg, is hij akkoord gegaan met de presentatie.

’Echt even indammen’

Van Sauers, die gewend is om lange shows in zijn eentje te doen vertelt dat hij „echt moest indammen” en anderen de ruimte moest geven om hun verhaal te doen. Van Sauers is geneigd om te zeggen dat hij hierna nooit meer een show wil presenteren. „Er zijn zo veel heel veel betere presentatoren. Geef mij maar anderhalf uur lekker aan een stuk door lullen zonder dat iemand daar doorheen praat. „Maar het is een avontuur. Ik vind het leuk om dingen te doen die ik niet kan en ik word er steeds beter in.”

In Timeline spelen wetenschap en geschiedenis de hoofdrol, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Kort gezegd alles wat Van Sauers zelf leuk vindt. „Alle Timelines zijn dingen die ik interessant vind en die ik graag zou willen weten.” Zo moeten deelnemers van de show de gebeurtenissen op volgorde leggen van bijvoorbeeld het loopje door de supermarkt of wat er gebeurt als de zon ineens niet meer bestaat.

Leeftijd

„Op de een of andere manier intrigeert alles op volgorde leggen mij, misschien heeft het te maken met mijn leeftijd, dat ik op mijn leven terugkijk en dat is een tijdlijn”, zegt de 54-jarige comedian. Hij noemt het voorbeeld van alle premiers die hij heeft meegemaakt in zijn leven en hoe interessant hij het vindt om die tijdperken op volgorde te zetten en er dan vanuit het perspectief van nu naar te kijken. „Maar ik ga het niet over premiers hebben hoor, dat is veel te saai. Ik hoop dat iedereen die kijkt, na afloop dingen weet waarvan je van tevoren niet wist dat je die wilde weten.”

De eerste van de acht afleveringen begint op donderdag 21 maart om 22.20 uur op NPO 1.