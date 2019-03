Gerard Joling bevestigt einde Geer & Goor

Gerard, die jaren een televisieduo vormde met Gordon, zegt dat er al geen plannen waren om in de nabije toekomst weer samen te werken. „Daar zijn we niet uitgekomen”, zegt de zanger. Dit heeft volgens Gerard te maken met het feit dat er al veel andere klussen bij RTL waren die hij liever wilde doen. „Echt op mijn lijf geschreven en daar had ik een heel goed gevoel bij.”

Toch sluit hij niet uit dat ze nooit meer samen op televisie te zien zijn. „Zeg nooit nooit, voor hetzelfde geldt komt er ooit weer een fusie. Je weet nooit hoe dat gaat in televisieland”, zegt Gerard. „Maar voorlopig zit het er even niet in.”