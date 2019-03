Boerin Bertie: 'Impact Boer Zoekt Vrouw onderschat’

Ze heeft de impact van het programma onderschat, zo vertelt ze in Flair. „De ene dag reed ik gewoon rustig op mijn tractor door het veld, de andere dag lagen bij wijze van spreken de fotografen in de bosjes op mijn erf.” Bertie deed toch mee, omdat ze heel graag een vriendin wilde. „Ik was naïef. Als ik wist dat ik zo vaak herkend en aangesproken zou worden op straat, had ik heel goed over mijn deelname nagedacht.”

Bertie hield een vriendin aan het programma over, Rosita. Dat ze op vrouwen valt, vond vooral haar moeder lastig, zo vertelt ze verder. „Mijn moeder vond het ingewikkeld dat ik lesbisch ben. Ik heb het zelf nooit als probleem ervaren. Ze zei altijd dat ik het later moeilijk zou krijgen. Gelukkig heeft ze geen gelijk gehad.”