Universiteit wilde kwestie dochters Loughlin zelf afhandelen

Toen de Juridische Raad op het punt stond om een onderzoek te beginnen, werden leden op 14 maart in het kantoor van een bestuurder geroepen. Ze kregen de vraag zich terug te trekken in de kwestie rond Isabella (20) en Olivia Giannulli (19), omdat de universiteit de zaak zelf wilde afhandelen.

De Juridische Raad is in de positie om studenten die gefraudeerd hebben, een semester lang te schorsen of een soort proeftijd te geven om zichzelf te bewijzen. Een dag na het verzoek zich terug te trekken, kwam het nieuws naar buiten dat de dochters van de Full House-actrice zelf hebben besloten de University of Southern California te verlaten, uit angst gepest te worden.

Bekijk ook: Dochters Lori Loughlin verlaten universiteit